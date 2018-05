Gemeente investeerde afgelopen jaar miljard euro in de stad

Het meeste geld ging naar bouwgrond, maar de gemeente gaf afgelopen jaar ook veel uit aan schoolgebouwen, het riool, de openbare ruimte en waterleidingen. In totaal investeerde de gemeente een miljard euro in de stad, het grootste bedrag in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Wethouder Financiën Udo Kock is blij met de cijfers, vooral door de economische voorspoed van dit moment.´Op veel plekken in de stad wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe wijken. De stad groeit, het aantal inwoners blijft toenemen en de economie draait goed´.

Beurs voor leraren

Met al die uitgaven heeft de gemeente ervoor gezorgd dat er 7200 woningen in aanbouw genomen zijn. Ook zijn er bijna 6000 werkzoekenden aan een baan geholpen en 2000 leraren hebben een speciale beurs gekregen. Ook zegt de gemeente meer dan 1400 statushouders aan een woning geholpen te hebben.

Het uitgeven van bouwgrond in erfpacht leverde de gemeentekas bijzonder veel op. Bijna een half miljard euro kwam er op die manier binnen en dat is flink meer dan de gemeente verwachtte.

47 miljoen niet volgens regels

In het jaarverslag valt te lezen dat er 47 miljoen euro niet volgens Europese aanbestedingsregels is uitgegeven, daar waar dat wel had gemoeten. Kock belooft dat de gemeente daar in het vervolg beter op zal letten.