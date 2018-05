Is wijkverbod Airbnb juridisch haalbaar? 'Ik denk dat het mogelijk is'

Het toekomstige stadsbestuur wil woningverhuur via Airbnb in bepaalde wijken verbieden, maar is dat bij verzet van de verhuursite juridisch haalbaar? Experts denken van wel.

De maatregel werd gisteren gepresenteerd door de formerende partijen. Nu mogen Amsterdammers in de hele stad hun woning jaarlijks maximaal zestig dagen verbieden, straks moet die termijn naar dertig dagen gaan en in 'overbelaste' wijken mag het dus helemaal niet meer.

Hans Onno van den Berg vertegenwoordigt met de organisatie Amsterdam Gastvrij zo'n 500 mensen die hun huis online verhuren. Het plan slaat volgens hem de plank volledig mis. 'Als ik kijk naar de Nieuwmarkt, dan denk ik niet dat de minder dan tien procent vakantieverhuur of bed & breakfast daar de oorzaak van is. Een belangrijke oorzaak is dat de Nieuwmarkt het meest aantrekkelijke plein van Amsterdam is.'

Jeroen Oskam doet onderzoek naar Airbnb. Hij denkt wel dat een eventueel buurtverbod kan werken, maar Airbnb zal volgens hem dan wel inzage moeten geven in hun klantenlijst. 'De wetshandhaving is heel moeilijk omdat Airbnb niet transparant wil zijn daarover. Amsterdam heeft een belangrijke positie omdat het een symbolische stad is voor Airbnb. Amsterdam moet Airbnb in de onderhandelingen veel meer onder druk zetten om gewoon de boeken te openen.'

Gang naar de rechter

Het uitblijven van openheid van Airbnb zou kunnen uitmonden in een gang naar de rechter, waar de gemeente best sterk kan staan volgens advocaat Ginio Beij. 'Omdat in de huisvestingswet leefbaarheid een van de peilers is. Je zult het wel moeten onderbouwen. Hoe erg is het dat er rolkoffers door de straat gaan?'

Dat gaat waarschijnlijk wel enige tijd duren. Beij: 'Je zit ook nog steeds met die discussie, eigendomsrecht tegenover de huisvestingswet. Het kan jaren gaan duren voordat daar duidelijkheid over komt.'