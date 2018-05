Gevraagd: ideeën voor invulling nieuw Slavernijmuseum

Hoe moet het nationale Slavernijmuseum eruit komen te zien? Daarover mogen niet alleen historici of belangengroepen zich uitspreken. De gemeente roept iedereen die dat wil op, om ideeën op te sturen voor het nog te bouwen museum.

Het doel is niet alleen om een zo mooi en creatief mogelijk museum neer te zetten, maar ook het hoofd te bieden aan de soms verhitte discussies over het onderwerp. Wethouder Simone Kukenheim hoopt op deze manier een 'breed draagvlak' te creëren.

Een achtkoppige beoordelingscommissie bestaande uit jongeren en mensen uit de creatieve industrie en de wetenschap, gaat de inzendingen beoordelen. De beste ideeën worden met een subsidie van maximaal 100.000 euro verder uitgewerkt.

Kathleen Ferrier, oud-Tweede Kamerlid en dochter van de eerste president van Suriname, is benoemd tot voorzitter van de beoordelingscommissie. Amsterdam was driehonderd jaar 'eigenaar' van Suriname, een stukje geschiedenis 'waarvoor we ons moeten schamen', aldus Kukenheim in de Volkskrant.