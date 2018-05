Broer doodgeschoten Raymildo: 'Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek'

De 19-jarige Raymildo is vanavond met een stille tocht in Zuidoost herdacht. Hij kwam begin mei om het leven door een schietpartij in de Krootstraat.

Enkele tientallen vrienden en familieleden liepen met balonnen naar de Krootstraat toe, waar een minuut stilte werd gehouden. Zijn broer omschrijft Raymildo als een 'hele lieve, spontane jongen'. 'Hij houdt van hangen met vrienden en wat roken en drinken. Zo ken ik mijn broertje.'

De familie weet nog altijd niet wat de aanleiding voor de schietpartij was. 'Ik denk niet dat hij zichzelf in deze situatie heeft gebracht, maar dat de situatie hem heeft benaderd. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek.'

De politie heeft na de schietpartij twee verdachten aangehouden, maar de twee zitten niet meer vast. De broer denkt niet dat een van hen de schutter was. 'Ik hoop dat ze hem eerder dan mij vinden. Meer heb ik niet te hopen.'

Raymildo wordt zaterdag begraven.