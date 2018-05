Nieuw college wil einde aan verzamelen data in publieke ruimte

Kom je wel eens in de binnenstad? Dan is de kans groot dat bedrijven hebben geprobeerd om via je mobiele telefoon data te verzamelen. Zo kunnen er voorspellingen worden gedaan over het koopgedrag van bezoekers. Maar als het aan het nieuwe college ligt, mag dat binnenkort niet meer.

Bedrijven zetten al jaren allerlei slimme technologieën in om consumenten te volgen, om zo beter in te spelen op hun koopgedrag. Een wifi-tracker is bijvoorbeeld zo'n snufje. Als je bluetooth en wifi op je telefoon hebt aanstaan, pikt zo'n tracker een uniek signaal op.

'Je telefoon gaat de hele tijd op zoek naar wifi-kanalen om mee te verbinden, en er zijn dus trackers die die signalen kunnen afvangen', zegt technologie-expert Danny Mekic'. 'Die meten onder andere hoeveel telefoons er in een winkel zijn, of hoeveel er door een bepaalde straat gaan'.

Afstemmen op gedrag consument

Door de bewegingen van groepen mensen in kaart te brengen, kan een bedrijf zijn product of planning afstemmen op de consument. Maar uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat 57 procent van de Nederlanders helemaal geen persoonlijke informatie wil delen met bedrijven.

Volgens de aanbieders van deze technologie speelt er geen probleem. Er worden namelijk geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Alleen een unieke code van je telefoon wordt geanalyseerd.

Reclameposters en camera's

Maar data verzamelen gebeurt niet alleen via je telefoon. Zo werden reclamezuilen op het Centraal Station voorzien van een camera, die de aandacht van passanten moest analyseren. Ook bleken camera's van een marketingbedrijf op het Rembrandtplein te staan.

'Het probleem is dat die data gecombineerd kan worden. Dat zag je al bij Facebook en Cambridge Analytica', aldus de tech-expert. Profielen en voorspellingen die voortkomen uit gecombineerde data is volgens Mekic' een gevaarlijk. 'Bovendien zijn de toezichthouders te klein om te checken of bedrijven ook de waarheid spreken over het gebruik van technologie.

Gemeente

Maar ook de gemeente gebruikt wifi-trackers, bijvoorbeeld om mensenmassa's op de Wallen te analyseren. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat zij niet precies weten hoeveel wifi-trackers in totaal worden gebruikt. Maar als de aanstaande coalitie de plannen doorvoert dan wordt er 'werk gemaakt van het inventariseren van het totale aantal trackers'.

'Als de gemeente dit wil doen, geef dan ook het goede voorbeeld', zegt Mekic'.

Wie nu al wil voorkomen dat zijn data gevolgd wordt, kan gewoon het wifi- of bluetoothsignaal uitlaten. Daarnaast kan je bij de meeste trackingbedrijven aangeven dat je niet gevolgd wil worden. Hoe je dat doet, verschilt per aanbieder. De partner van de gemeente op het gebied van wifi-trackers vind je hier.