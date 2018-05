Grapperhaus gaat anti-kraakwet evalueren na debat over We Are Here

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat de anti-kraakwet onder de loep nemen. Dat zei de bewindspersoon tijdens een debat naar aanleiding van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers We Are Here.

'De handhaving van de wet is een lachertje', zei partijgenoot Madeleine Van Toorenburg. Van VVD, PVV en SGP kreeg Van Toorenburg bijval. D66 en GroenLinks stelden dat het debat niet in Den Haag, maar in Amsterdam gevoerd moet worden.

Grapperhaus gaat bekijken of het kraakverbod, ingevoerd in 2010, bijgestuurd moet worden.

