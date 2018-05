Justin Kluivert reageert op transfergeruchten: 'Ik wil de beste van de wereld worden'

Al weken heerst er onrust bij Ajax rondom Justin Kluivert en is de vraag of hij zal blijven, of toch niet? Kluivert reageert nu zelf in een interview met de Volkskrant. 'Mijn vader zegt dat ik beter nog kan blijven, maar hij zei ook dat hij honderd procent achter mijn keuze staat.'

Voor Kluivert staat er een ding vast, hij wil zich gaan ontwikkelen en weet niet of Ajax daar de beste plek voor is. 'Ik wil de beste van de wereld worden', zegt hij tegen de krant: Kijk wat er om mij heen gebeurt, met andere spelers die weg willen of weggaan. Het is straks al moeilijk om door de voorronde van de Champions League te komen, terwijl wedstrijden op het hoogste niveau belangrijk zijn', aldus de jonge vleugelaanvaller. Daarmee doelt hij onder andere op Hakim Ziyech die aangegeven heeft te willen vertrekken.

Lees ook: 'De Ligt wil nu ook weg en Ajax weigert miljoenentransfer Neres'

'We zijn niet echt een team'

Over de vele trainerswisselingen is Kluivert ook niet positief. 'Ajax wisselt makkelijk van trainers. Ze krijgen niet echt een kans. Je merkt aan onze trainer dat hij zich niet echt op zijn gemak voelt. Dat zag je ook bij Marcel Keizer. Dat voelen jongens. Je ziet het aan hoe trainers zich gedragen, hoe ze zich uiten, ook in de pers. Het voelt onstabiel. We zijn niet echt een team.

Verder zegt Kluivert dat er te veel meningen zijn binnen de club. 'Over alles. De ene keer speel je zo, dan komt er een andere trainer en speel je weer zo. Dat is moeilijk. We hebben dit seizoen eigenlijk nooit geweten wat we wilden met zijn allen.'

Lees ook: 'Zaakwaarnemer eist 1,5 miljoen salaris en 40 procent transfersom Kluivert'

Goede aanbieding

Kluivert is teleurgesteld in Ajax. Ajax-directeur Van der Sar zei bij Ziggo Sport dat Kluiverts zaakwaarnemer, Mino Raiola, de jonge Ajacied richting de uitgang duwt bij de club. Volgens Kluivert wilt juist Ajax zijn contract verlengen om geld aan hem te verdienen en deden ze hem aan het begin van het seizoen geen goede aanbieding.

'Ik speel al mijn hele leven bij Ajax, ze hadden kunnen weten waar mijn potentie ligt'. Raiola wachtte hierna rustig de basisplaats van zijn cliënt af en daarna mislukten de onderhandelingen.