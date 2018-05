Nieuw metrokunstwerk Europaplein: 'Denk wel dat iemand die twee euro eruit gaat wippen'

Op Nood/Zuidlijn-halte Europaplein is gisteravond een enorm kunstwerk van kunstenaar Gerald van der Kaap onthuld. Twee volledige wanden van het nieuwe metrostation beslaat het kunstwerk, dat een verhaal vormt waar reizigers doorheen komen rijden.

'Het is het verhaal van Zeus en prinses Europa, het Europaplein. Dus ik dacht die mythologie moet erin terugkeren.' In het verhaal uit de oudheid ontvoert oppergod Zeus, in het gedaante van een witte stier, de jonge prinses Europa en heeft hij op het eiland Kreta seks met haar. Om de link tussen de immense foto's en de mythologie te maken, heeft Van der Kaap een Griekse twee euromunt in het perron laten verankeren. 'Daar staat de stier met prinses Europa erop, de verkrachting van Europa.'

In het echt getrouwd

Op de foto's zelf is een Amsterdams stel te zien, een man en een vrouw die een toevallige ontmoeting hebben bij het Europaplein. 'Hij komt uit Noord, zij komt uit Zuid. Deze mensen zijn in het echt getrouwd, dus zo onbereikbaar zijn ze niet', zegt Van der Kaap.

Het vereeuwigde stel vindt het heel erg leuk dat hun foto's in het metrostation hangen. 'Over 35 jaar dan hebben alle kleinkinderen het kunstwerk gezien. Dat is de grootste reden om mee te doen', zegt Marisca. Haar man André heeft nog wel twijfels over die twee euromunt. 'Ik denk wel dat mensen hem eruit gaan wippen.'