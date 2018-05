Taxiproject in Nieuw-West gestopt na intimidatie: 'Doorgaan niet verantwoord'

Het project heet ‘Stuur Je Buurt’, waarbij werkloze jongeren zouden worden opgeleid tot taxichauffeur, is stopgezet omdat de initiatiefnemer geïntimideerd is.

Dat meldt het stadsbestuur na vragen van de VVD. 'De relevante online informatie (website, Facebook) is verwijderd vanwege intimidatie op social media en anderszins.' De intimidatie zou zo'n 'serieus karakter' hebben dat de initiatiefnemer doorgaan 'niet verantwoord' vond.

Discutabel

De gemeente besteedde op haar website aandacht aan het project en zou aanvankelijk helpen met het benaderen van vier geïnteresseerde jongeren. De VVD vond dat er mogelijk sprake was van concurrentievervalsing. 'Bovendien is het verlenen van gemeentelijke steun aan het opleiden van nieuwe taxichauffeurs, gelet op de huidige taximarkt, die velen beschouwen als overspannen, discutabel', aldus raadslid Rik Torn.

Het stadsbestuur is dat niet met Torn eens, omdat er taxichauffeurs voor het aanvullend openbaar vervoer werden gezocht. 'Er is een groot tekort – zowel in de Amsterdamse regio als landelijk – aan toegewijde chauffeurs in het doelgroepenvervoer. De opleiding is specifiek daarop gericht, ook al geldt het examen voor een generieke landelijke chauffeurspas.'

Uit welke hoek de intimidatie kwam is niet bekend. De intiatiefnemer heeft volgens de gemeente geen aangifte gedaan.