Twee bewoners flat Amstelveen naar ziekenhuis na brand

In de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.45 uur is aan de Groenhof in Amstelveen brand ontstaan.

Op de vijfde verdieping van de flatwoning ontstond een korte brand. De brandweer wist de brand snel meester te worden, maar er raakten wel twee mensen gewond. Deze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak is onbekend.