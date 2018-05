Horeca wil langere overgangsperiode voor verwijderen rookruimtes

Er moet een langere overgangsperiode komen voor het opdoeken van rookruimtes in horeca. Dat vindt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ze zijn voor een overgangsperiode van vijf jaar. De horecaondernemers waarschuwen dat er anders een miljoenenclaim aankomt.

Het kabinet wil nu dat rookruimtes binnen twee jaar verdwijnen uit de horeca. Maar deze periode zou verruimd moeten worden om de investeringen van de gebouwde rookhokken terug te verdienen.

KHN gaat binnenkort in overleg met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Dit moet nog voor het zomerreces gebeuren, schrijft De Telegraaf. Volgens KHN kost een gemiddeld rookhok 12.500, zo werd berekend na onderzoek onder de leden. 'In de hele sector is er ruwweg tussen de 70 en 90 miljoen euro aan uitgegeven. Ruim een derde van de rookruimtes is minder dan vijf jaar oud. Die investeringen moeten worden cocompenseerd indien de overganstermijn niet wordt verlengd', zegt voorzitter Robèr Willemsen tegen de krant.

Hier bovenop komt dat 80 procent van de door KHN ondervraagde café-eigenaren bang is voor een kelderende omzet omdat klanten zouden wegblijven. De ondernemers zeggen zelfs dat de daling van het aantal kroegen komt door de strijd van de overheid tegen het roken in openbare ruimten.

Willemsen zegt dat de brancheorganisatie niet tegen anti-rookmaatregelen is. 'Dit kabinetsbesluit komt mede voort uit het maatschappelijke streven naar een rookvrije toekomst. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten. We blijven realistisch en hopen dat dat de staatssecretaris dit ook doet, door begrip te tonen voor de belangen van de exploitanten. Zij moeten worden gecompenseerd.'