Premier League Darts mogelijk naar Amsterdam

De Premier League Darts is één van de grootste en populairste darttoernooien en komt mogelijk snel naar Amsterdam toe. Sinds twee jaar wordt er ook al jaarlijks een bezoekje gebracht aan Rotterdam.

Dat meldt het AD. Sinds 2016 komt het prestigieuze toernooi ook buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Nadat de bezoekjes aan Rotterdam een succes werden, volgde dit jaar Berlijn. De toernooien zijn enorm populair en de ruim tienduizend kaarten die per avond beschikbaar waren dit jaar, waren zo uitverkocht.

Ziggo Dome

Barry Hearn, voorzitter van de dartsbond PDC, vertelde gisterenavond tijdens de play-offs van de Premier League in de O2 Arena in Londen de ambitie te hebben om naar meer Europese steden te gaan. Amsterdam wordt hierbij ook genoemd. Naar alle waarschijnlijkheid is de Ziggo Dome dan de plek waar gespeeld gaat worden.

Prijzengeld

Gisteravond won de Nederlander Michael van Gerwen zijn vierde titel in de premier League Darts. De Brabander in de finale veel te sterk voor de Engelsman Michael Smith. Van Gerwen krijgt door zijn toernooizege 250.000 pond bijgeschreven op zijn rekening.