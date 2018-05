Proces Holleeder gaat verder met nieuwe tapes Astrid

Het proces Holleeder gaat vandaag weer verder. Vanochtend wordt eerst Willem's zus Astrid verhoord.

Het verhoor vandaag gaat over de - tot nu toe onbekende - heimelijk opgenomen gesprekken die zij had met haar broer Willem. Het gaat om in totaal zestien nieuwe tapes. Volgens Astrid Holleeder zelf zijn ze onlangs boven water gekomen, schrijft De Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie wil de tapes vandaag in de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp laten afspelen. De aanklager zei al eerder dit te willen doen om Willem Holleeder zelf direct te laten reageren op de tapes. Destijds werd daar door de rechter een stokje voor gestoken.

De rechtszaak begint om 10.00 uur.