Rechtszaak vanwege verengelsing hoger onderwijs: 'Nederlands dreigt een soort provincietaal te worden'

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) start een rechtszaak tegen twee universiteiten en hoopt zo dat de verengelsing van het onderwijs tijdelijk wordt stopgezet en in sommige gevallen ook wordt teruggedraaid. 'Nederlands dreigt een soort provincietaal te worden', zegt Ad Verbrugge, voorzitter van BON en hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit.

De twee universiteiten die voor de rechter zijn gedaagd, zijn de Universiteit Twente en de Maastricht University. Daarnaast start BON ook een rechtszaak tegen de Onderwijsinspectie. 'De wet op het hoger onderwijs schrijft voor dat onderwijsinstellingen de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands bij Nederlandstalige studenten moet bevorderen. Dit doe je niet als je de opleiding in het Engels aanbiedt', zegt Verbrugge tegen Nieuwsuur.

In tien jaar tijd is het aantal internationale studenten bij universiteiten verdrievoudigd. Dit collegejaar studeren er ruim 48.500 internationale studenten aan een Nederlandse universiteit. De VU heette begin dit studiejaar ruim 1200 kersverse internationale studenten welkom. Een stijging van 15 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Schrikbeeld

Bij de UvA begonnen dit jaar 1.516 internationale studenten. Een explosieve stijging van 82 procent. Verbrugge: 'In Amsterdam heerst nu het schrikbeeld dat zich voor het eerst meer buitenlandse studenten dan Nederlandse studenten inschrijven.'

Internationaliseringsagenda

De minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) reageerde deze week al op de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland. Ze was aanwezig in Amsterdam bij de presentatie van de internationaliseringsagenda. 'We moeten vooral zorgen dat we de meerwaarde houden en dus kijken hoe we de negatieve effecten die dat soms heeft in goede banen leiden', zei van Engelshoven.

Eén van de voorstellen uit de internationaliseringsagenda is om een numerus fixus in te stellen voor EU-studenten bij de Engelstalige opleidingen. 'Een kunstgreep die juridisch niet houdbaar is', denkt Verbrugge. 'Bied je bacheloronderwijs en een groot deel van je masteronderwijs in beginsel in het Nederlands aan. Dan heb je het probleem niet meer.'

Rechtszaak

Wanneer de rechtszaak tegen de twee universiteiten en de Onderwijsinspectie dient, is nog niet bekend. De minister komt wel al volgende maand met haar visie op de internationalisering in het hoger onderwijs.