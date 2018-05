Vraagtekens bij haalbaarheid toerismeplannen nieuw college: 'Veel complexe dossiers'

Het toekomstige stadsbestuur kondigde eerder deze week radicale plannen aan om de overlast van toerisme in de stad terug te dringen. Dat was hard nodig, menen verschillende experts, maar tegelijkertijd zijn er vraagtekens bij de haalbaarheid van een aantal ideeën.

De 'verpretparkisering' van de stad moet op alle fronten teruggedrongen worden, als het aan de onderhandelende partijen ligt. De toerismebelasting gaat omhoog, 'pretvervoer' (zoals segways, bierfietsen en paardenkoetsen) wordt teruggedrongen. Touringcars zijn binnen de A10 straks helemaal niet meer welkom en de Passenger Terminal verdwijnt. Toeristen kunnen ook geen gebruik maken van rondvaartboten om het centrum te bereiken, want die mogen daar straks niet meer aanleggen. En, last but not least, moet Airbnb in sommige delen van de stad helemaal verboden kunnen worden.



Lees ook: Nieuw stadsbestuur neemt radicale maatregelen tegen toerisme



Het hele pakket wordt enthousiast onthaald door Els Iping, die spreekt als Centrumbewoner én namens de Vrienden van de Amsterdamse binnenstad. 'De balans in de binnenstad moet hersteld worden, want die is momenteel helemaal weg. Deze plannen gaan uit van de leefbaarheid in de stad, dus ik ben positief. Maar de vraag is natuurlijk hoe het nu met de uitvoering van deze plannen gaat.'



Duidelijk signaal

Dit is precies het punt dat ook onderzoeksjournalist Floor Milikowski maakt. Ze noemt de plannen 'een duidelijk signaal' maar ziet de complexiteit van de ideeën als struikelblok. 'Neem het verbieden van Airbnb in drukke wijken. Dit zal complex worden en de handhaving ook.' Ook het verplaatsen van de Passenger Terminal ziet ze als een flinke klus. 'Dat zal ook complex worden. Maar het komt niet als een grote verrassing. Ik bedoel, Rutger Groot Wassink is altijd duidelijk geweest dat hij iemand is die niet bang is om verregaande, radicale maatregelen te nemen.'



Meer belasting 'niet helemaal eerlijk'

Ook Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam en verbonden aan de VU, ziet nogal wat praktische bezwaren. 'Moeten al die toeristen die niet meer met een touringcar komen dan met het openbaar vervoer de binnenstad in?' Vraagt hij zich af. 'Dat zijn er dertig- tot veertigduizend per dag.' Ook het verplaatsen van aanlegplaatsen ziet hij niet zomaar gebeuren. 'Veel steigers zijn in eigendom van reders, of voor tien, twintig jaar aan ze verpacht. Kan de gemeente daar zomaar onderuit? Ik denk het niet.'



Het verhogen van de toeristenbelasting is mooi, meent Ploos van Amstel, maar niet helemaal eerlijk. 'Andere groepen, vooral dagjesbezoekers, betalen niet mee aan de schoonmaak van de stad. Dat is niet eerlijk. Kortom, mooie plannen, maar het is de vraag of ze haalbaar zijn en op korte termijn resultaat opleveren. Daarvoor zijn de dossiers te lastig en zijn we te afhankelijk van bijvoorbeeld landelijke regelgeving.'



Waterbedeffect

De plannen werpen dus een hoop nieuwe vragen op. Eén van die vragen is of het minder aantrekkelijk maken van de binnenstad niet voor meer drukte in omliggende wijken gaat zorgen. Bewoners van De Pijp vrezen bijvoorbeeld voor een waterbedeffect. 'En hoe bepaal je straks precies wat een drukke wijk is, en welke niet?' Vraagt Maarten Naaijkens van bewonersgroep Bewoners van de Pijp zich af. Het touringcarplan wordt door Naaijkens met enthousiasme onthaald. 'Ik kan niet wachten tot het zover is. Het zal wat voeten in de aarde hebben, maar je ziet dat de huidige situatie onhoudbaar is.'