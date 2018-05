Wethouder: 'Kortingsregeling voor bezoek dat per auto naar stad komt moet naar 30 uur'

Vertrekkend wethouder Pieter Litjens heeft op de valreep nog een advies uitgebracht over de kortingsregeling voor mensen die met de auto bij Amsterdammers op bezoek komen. Hij stelt voor om deze voor de hele stad gelijk te trekken naar dertig uur per maand, met uitzondering voor het Centrum.

De bezoekersregeling biedt de mogelijkheid aan Amsterdammers om hun bezoek tegen de helft van het tarief te laten parkeren in de stad. In de stadsdelen Oost, West en Zuidoost geldt deze korting voor maximaal tien uur per maand. In Nieuw-West, Noord en Zuid kan op dit moment al voor dertig uur tegen het kortingstarief worden geparkeerd. Vanwege de zeer hoge parkeerdruk in het Centrum geldt de regeling daar niet.

Sinds 2015 kan gebruikt worden gemaakt van het kortingstarief. Uit een evaluatie van de gemeente blijkt nu onder andere dat door de bezoekersregeling de parkeerdruk niet toeneemt. Ook blijken gebruikers aan dertig uur voldoende te hebben. Daarom adviseert Litjens om dit ook in te gaan voeren in de stadsdelen waar nu nog maximaal tien uur door bezoek met korting kan worden geparkeerd. Als het aan de wethouder ligt blijft het Centrum buiten de regeling vallen.

Geen besluit

Het blijft alleen wel bij een advies van Litjens aan het volgende college. Hij vindt het vanwege zijn demissionaire status niet gepast om een besluit te nemen. Als de bezoekersregeling ook daadwerkelijk uitgebreid gaat worden, verwacht de wethouder dat de gemeente zo'n 265.000 euro extra aan parkeerinkomsten gaat mislopen.