Scooter botst met fietser in Zuid: twee gewonden

Aan de Jozef Israelskade in de Diamantbuurt in Zuid is een scooter in botsing gekomen met een fietser.

Twee personen zijn gewond afgevoerd na het ziekenhuis. Eén van de slachtoffers had nekklachten, de ander raakte lichtgewond.

Voor het ongeluk landde even verderop in de Rivierenbuurt een traumahelikopter. Maar de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoe de botsing kon gebeuren is niet bekend.