'Als ik de Amstel weet te vinden, weet ik ook weer hoe ik thuis moet komen'

Na de verkiezingen zien we een aantal oude bekenden, maar ook vooral veel nieuwe gezichten in de gemeenteraad. AT5 stelt een aantal nieuwkomers aan je voor.

SP-raadslid Nicole Temmink is één van die nieuwkomers. Ze is niet alleen nieuw in de raad, ook Amsterdam is voor haar nog betrekkelijk onontgonnen terrein.

'Ik woon hier pas drie jaar. Toen ik hier net kwam wonen vond ik de stad best groot en onwennig. En ik verdwaal nog in m'n eigen neus, echt verschrikkelijk. De Amstel was voor mij echt een ijkpunt. Als ik die wist te vinden, wist ik ook weer hoe ik thuis moest komen.'

De Amstel was ook de plaats waar Nicole zich voor het eerst een Amsterdammer voelde. 'Ik heb hier een keer met een goede vriend gezeten toen ik echt verdrietig was. Samen hebben we, met een fles wijn, even uitgehuild op een bankje aan het water. Toen bedacht ik me ineens: 'hé, deze stad is ook van mij nu.''



Bekijk ook de portretten die AT5 maakte van Anne Marttin (VVD) en Deniz Karaman (GL)