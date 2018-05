Deelfietsbedrijf gaat geluk net buiten stadsgrenzen beproeven

De Amsterdamse start-up FlickBike gaat samen met Connexxion deelfietsen plaatsen in Amstelveen en Aalsmeer. Eind vorig jaar werd het bedrijf nog uit Amsterdam geweerd.

Amsterdam werd in de zomer van 2017 overspoeld door deelfietsen van onder andere oBike en FlickBike. De gemeente was er alles behalve blij mee en besloot dat de bedrijven, in afwachting van een vergunningssysteem, niet meer welkom zijn in de stad. FlickBike probeert het nu buiten de stadsgrenzen en gaat ruim tachtig fietsen in de buurt van acht belangrijke OV-haltes in Amstelveen en één in Aalsmeer plaatsen.

Lees ook: Deelfietsen oBike weer terug in de stad; dit keer niet om te delen

Het gaat om een pilotproject van twee jaar. 'We gaan kijken hoe de deelfiets een volwassen onderdeel gaat vormen van de hele deur tot deur reis', schrijft Connexxion in een persbericht. De betrokken partijen hebben flink wat afspraken gemaakt. Zo gaat Flickbike er elke ochtend voor zorgen dat fietsen weer netjes op OV-knooppunten staan. Ze hopen dat gebruikers zo niet snel zullen misgrijpen.

Kwaliteit

Op de deelfietsen in Amsterdam kwam vorig jaar niet alleen kritiek vanwege de hoeveelheid. Ook waren veel gebruikers niet tevreden over de kwaliteit. Gebruikers in Amstelveen en Aalsmeer krijgen een fiets aangeboden die op maar liefst acht punten is verbeterd. Wie een stukje wil rijden met een FlickBike moet wel eerst de app installeren.

Lees ook: Stadsdeel West kritisch op plannen voor comeback deelfiets

Ook in Amsterdam komen volgend jaar de deelfietsen terug. De gemeente wil maximaal drie bedrijven een vergunning geven voor twee tot drie jaar voor het plaatsen van elk maximaal 3000 deelfietsen in de stad. Er wordt nu gemikt op een start in maart 2019.