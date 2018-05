Huilende fans bij start kaartverkoop Shawn Mendes: twee concerten in no-time uitverkocht

De Canadese wereldster Shawn Mendes heeft vanmorgen in korte tijd twee keer de Ziggo Dome weten uit te verkopen. 'Ik heb tickets voor 8 maart. Omg ik ben aan het huilen', schrijft een dolenthousiaste fan op Twitter.

Vorige week kondigde Shawn Mendes een eerste concert aan in de Ziggo Dome. Nadat deze show van 7 maart volgend jaar vanmorgen binnen enkele minuten was uitverkocht, kondigde de organisator direct een tweede show aan voor 8 maart. Ook deze kaarten waren binnen no-time op.

Ondanks dat er tienduizenden fans gelukkig zijn met kaartjes, is er ook veel teleurstelling. 'Sorry geen tickets meer beschikbaar... Ik heb het echt niet meer! Twee presales geprobeerd en nu dit?! Hoe moet je als groot fan dan nog kaarten zien te krijgen? Kapot', schrijft een fan op Twitter. Een ander: 'Ik had ze. Ik gelijk juichen en zowat huilen van blijdschap en toen ging er iets mis met de betaling.'

Meer tickets

Vooralsnog is er geen derde concert aangekondigd. De organisator adviseert fans het te blijven proberen. 'Er vallen nog tickets terug uit reservering', schrijft Greenhouse Talent.

Shawn Mendes is één van de populairste artiesten van dit moment. Volgende week vrijdag verschijnt zijn derde album. Eerder scoorde hij hits met nummers als Stitches, Mercy, Treat You Better en There's Nothing Holding Me Back.

Zoals die van mij :( ik had ze, ik gelijk juichen en zowat huilen van blijdschap en toen ging er iets mis met de betaling :( :( :( — Pizza (@Dolanspizzaa) May 18, 2018

Sorry geen tickets meer beschikbaar... ik heb het echt niet meer! Twee presales geprobeerd en nu dit?! Hoe moet als groot fan dan nog kaarten zien te krijgen? Kapot...? — Shawn Mendes Fan (@ShawnM_life) May 18, 2018

@Ticketmaster_NL IK HEB TICKETS VOOR 8 MAART OMG IM CRYING ??? pic.twitter.com/e8PLzeNJ8j — aniek misses disneyland (@Aniek5SOS) May 18, 2018