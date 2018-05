Man in sloep kwam om het leven door een overdosis drugs

De man die afgelopen woensdag dood werd aangetroffen in een sloepje in de Singel is om het leven gekomen door een overdosis drugs. Dat meldt de politie aan AT5.

Het stoffelijk overschot werd woensdag rond 12:30 uur opgemerkt door een voorbijganger. Na onderzoek is vastkomen te staan dat het om een buitenlander gaat. Mogelijk gaat het om een toerist. De familie van de man moet nog worden ingelicht door de ambassade.