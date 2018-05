Glennis Grace doet mee aan America's Got Talent

Glennis Grace heeft besloten haar Amsterdamse roots achter zich te laten en het hogerop te zoeken. Ze gaat meedoen aan de talentenjacht America's Got Talent.

Dat maakte ze vanochtend bekend op Radio 538. 'Ik heb heel leuk nieuws te vertellen. Ik doe mee aan America's Got Talent!, zegt de Jordanese zangeres stralend. Dat ze er blij om is, is logisch. Er kijken miljoenen mensen naar de show in de VS. Glennis vertelt dat er contact werd opgenomen met haar management door het programma. 'Daar vanuit ben ik daar naartoe gegaan.'

Lees ook: Glennis Grace bedreigd tijdens interview

Deelname aan het dertiende seizoen van de talentenjacht komt niet uit de lucht vallen. Voor haar nieuwste single Walk On Water vloog ze al naar Atlanta in de Verenigde Staten om deze daar op te nemen. In diezelfde studio hebben sterren als Usher ook een album opgenomen.

Lees ook: Tommie Christiaan en Glennis Grace spelen Jezus en Maria in The Passion

Ze heeft al een voorronde bij America's Got Talent achter de rug. Of ze door is, mag ze helaas niet zeggen. Maar als dat zo is, moet ze wekelijks in Amerika zijn. 'Ik kom altijd terug he, Nederland is m'n basis!'