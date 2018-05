Kluivert valt af voor oefenduels Oranje; Van de Beek en De Ligt wél bij selectie

Bondscoach Ronald Koeman heeft bekend gemaakt welke spelers hij selecteert voor de oefenduels met Slowakije en Italië.

In de 25-koppige selectie is ruimte voor twee Ajacieden. Donny van de Beek en Matthijs de Ligt mogen mee naar respectievelijk Trnava en Turijn. Voor Justin Kluivert, die in de voorselectie van Oranje zat, is geen plek. Hij sluit aan bij Jong Oranje voor duels met Boliva en Paraguay.



Oranje oefent donderdag 31 mei tegen Slowakije. De ploeg van Koeman vertrekt daarna naar Italië, waar maandag 4 juni de ontmoeting met de Azzurri wacht.