Airbnb over toerismeplannen stad: 'Wij zorgen juist voor spreiding'

Airbnb reageert kritisch op de radicale plannen van het toekomstige stadsbestuur om overlast door toerisme in de stad terug te dringen. Eén van de plannen is om in wijken van waar de druk door toerisme hoog is vakantieverhuur volledig te verbieden.

Airbnb verdedigt zich tegen de voorgenomen plannen van het nog te vormen college in een reactie aan AT5. Het bedrijf stelt dat het verantwoordelijk is voor minder dan 5 procent van de jaarlijkse bezoekers aan de stad. Daarin vergelijkt Airbnb het aantal overnachtingen geboekt bij het bedrijf, met het totaal aantal toeristen dat de stad bezoekt. In de reactie zegt Airbnb ook dat het bedrijf juist voor spreiding in de stad zorgt en dat het staat het voor 'een efficiënter gebruik van de bestaande ruimte.'

In de reactie geeft Airbnb aan zich gedupeerd te voelen door de plannen en dat de hotelindustrie - 'die elk jaar groeit en toeristen in het drukke centrum houdt' - er van profiteert. Een woordvoerder van Airbnb laat tevens weten dat het bedrijf graag samenwerkt met het nieuwe, nog te vormen, college.

Cijfers uit 2016 van de gemeente laten zien dat er bijna 500 hotels zijn in de stad met ruim 30.000 kamers en bijna 70.000 bedden. De hotel- en toeristensector in de stad groeit nog steeds. In 2016 bezochten 7,3 miljoen toeristen de Amsterdamse hotels die goed waren voor 14 miljoen overnachtingen. Vorig jaar sliepen er 790.000 toeristen in een Airbnb-bed in de stad.



