Overmars: 'Als we spelers van 18 gaan verkopen, kunnen we beter stoppen'

Ajax is niet van plan om grote talenten van achttien en negentien jaar te verkopen. Zo stelt directeur voetbalzaken Marc Overmars in het programma Ajax Inside.

Ajax deelde vrijdag aan het begin van de middag een fragment uit het programma op Twitter. 'Geld is echt geen thema', stelt Overmars. Niettemin liet hij Davinson Sánchez vorig jaar vlak voor het sluiten van de transfermarkt voor ruim 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrekken. 'Maar die was 21. Als we spelers van 18 gaan verkopen kan Ajax beter stoppen en de jeugdopleiding opdoeken.



De uitspraken van Overmars volgen op een interview dat aanvaller Justin Kluivert (19) gaf aan de Volkskrant. De jonge vleugelaanvaller lijkt aan te sturen op een vertrek bij Ajax.