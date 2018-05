Gewonde scooterrijder heeft rugzak vol softdrugs bij zich

Een scooter en een auto zijn gisteren aan het einde van de middag betrokken geraakt bij een aanrijding op de Kinkerstraat. In eerste instantie leek er niet meer aan de hand te zijn dan normaal is bij een ongeluk, maar al snel bleek de tas van de scooterrijder vol met softdrugs te zitten.

De politie werd gisteren door een getuige aangesproken over het ongeluk. Agenten die ter plaatse kwamen, zagen een gewonde man op de grond liggen. Hij bleek de bestuurder van de scooter te zijn. Toegesnelde ambulancepersoneel heeft hem nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis.

Voorgedraaide joints

In de rugzak die de scooterijder bij zich droeg, vond de politie een grote hoeveelheid softdrugs. In de rugtas zaten meer dan dertig voorgedraaide joints, meer dan zestig gram aan wiet en meer dan tachtig gram aan hasj. De verdovende middelen zijn afgepakt. De bestuurder is later na overleg met de justitie aangehouden en verhoord. De zaak is verder in onderzoek.

De bestuurder van de auto had geen letsel en kon zijn weg vervolgen. De toedracht naar de aanrijding is in onderzoek. De scooter is door de politie in beslag genomen voor onderzoek.