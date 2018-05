Kolencentrale Hemweg uiterlijk in 2024 dicht

De Hemwegcentrale moet per 2024 dicht of overgestapt zijn op duurzame energie. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) bekend gemaakt. Dat de kolencentrale zou sluiten was al bekend, maar een datum nog niet.

Lokaal werd de roep om sluiting steeds luider. De stichting 'Wij willen #Hemweg' lukte het vorig jaar om vijf miljoen bij elkaar te schrapen, zodat de centrale kon worden overgekocht. Volgens exploitant Nuon was er ten minste 55 miljoen nodig.

Lees ook: Hoe schadelijk is de wolk die uit de schoorsteen van de Hemwegcentrale komt?

Tot een deal is het nooit gekomen, omdat in het regeerakkoord werd afgesproken dat alle kolencentrales per 2030 dicht moeten. Dat sommige kolencentrales eerder zouden sluiten werd ook verwacht, omdat de regering een ambitieuze milieuagenda presenteerde.

Lees ook: Stichting 'Wij willen #Hemweg' stopt: 'Geen rol meer voor ons'