Vroege avondspits door lang Pinksterweekend

De avondspits is vandaag al vroeg begonnen en dat heeft allemaal te maken met het lange Pinksterweekend.

Op de wegen de stad uit, is het om 15.30 uur al aansluiten voor veel automobilisten. Zo is het erg druk op de A2 richting Utrecht, de A4 naar Den Haag en op de A7 net voorbij Zaandam.

Oosten en zuiden

Door het Pinksterweekend hebben veel mensen ook maandag nog vrij en dat leidt, zoals ieder jaar, tot een kleine uittocht richting Zeeland, Duitsland en naar het zuiden.

Ook in het weekend zal er behoorlijk wat verkeer op de weg zijn, verwacht de ANWB. Op het circuit van Zandvoort is een grote Formule 1 demonstratie en in Almere begint maandag de Libelle Zomerweek.