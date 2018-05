Grote veranderingen verwacht in Noord: 'Dit wordt hartje centrum'

Het gebied rond het Buikslotermeerplein wordt het nieuwe stadscentrum en het Noorderpark hét belangrijkste centrale park. Dat voorspelt schrijver Bas Kok.

Met de opening van de Noord/Zuidlijn is dit volgens Kok over zo'n tien jaar het enige mogelijke scenario voor het gebied in Noord. 'Station Noorderpark is een halte op twee minuten van het Centraal Station en vier minuten van de Dam. Dit wordt hartje centrum. Dat is enorm en een hele grote verandering.'

Het nieuwe Vondelpark

Op één minuut afstand van dat station ligt het Noorderpark, wat volgens Kok het nieuwe Vondelpark wordt. 'Voor de grachtengordelbewoner ligt dit park straks op vier minuten afstand en het Vondelpark op dertien minuten afstand. Dus dit is veel beter bereikbaar.'

Op straat wordt verbaasd op het verhaal van Kok gereageerd. 'Alsof het een grap', stelt een wielrenner. 'Dit wordt het centrale park van Amsterdam? Ik zie het niet gebeuren. Het zal wel drukker worden, maar dat het de functie van het Vondelpark overneemt zie ik niet gebeuren.'

Noordas

Het gebied rond de eerste halte van de Noord/Zuidlijn, bij het Buikslotermeerplein, is nu nog deels braakliggend terrein. Kok ziet hier een 'Noordas' voor zich, met kantoren en hotels. 'Als je de goede dingen neerzet, dan kan het echt wat worden.'

De omwonden zitten er niet op te wachten. 'Ik ben het er niet mee eens', zegt een van hen. 'Het wordt veel te druk hier. Wij, echte Noorderlingen, willen dit niet.' Kok is zelf echter ook een bewoner van Noord. 'De meeste Noorderlingen dan', reageert de vrouw.

Het boek 'Metromorfose' van Bas Kok is vanaf vandaag verkrijgbaar.