Fietsenwinkel mag doorgaan met verhuur ondanks stop op toeristenwinkels

Fietsenwinkel op de Rozengracht mag doorgaan met het verhuren van fietsen aan toeristen. De rechtbank heeft dat gisteren besloten.

De gemeente wil dat de winkel haar deuren sluit, want extra toeristische winkels in het gebied zijn niet toegestaan. Die maatregel werd op 6 oktober van het afgelopen jaar ingevoerd. Maar volgens de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende kunnen bewijzen dat de fietsenwinkel pas na die datum is gaan verhuren.

De rechter vindt het te onzeker of het besluit van de gemeente stand kan houden. Hierdoor weegt het financiële belang van Fietstop zwaarder. Enkele maanden sluiting kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de winkel.

Of de gemeente in beroep gaat tegen het besluit van de rechter is nog niet bekend.