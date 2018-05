'Nieuwe burgemeester pas benoemd in najaar'

'Een ding is duidelijk: voorlopig heeft Amsterdam nog geen nieuwe burgemeester'. Dat zegt hoogleraar bestuurskunde Marcel Boogers van de Universiteit Twente. Hij vindt dat Amsterdammers recht hebben op meer transparantie in de procedure, nu die vertraging oploopt. Boogers denkt dat de stad pas in oktober of november een nieuwe burgemeester heeft.

De provincie maakte vrijdagavond bekend dat weer gesolliciteerd kan worden op de post van burgemeester van Amsterdam. Dat de vacature opnieuw wordt opengesteld is niet voor het eerst. 'Maar voor een stad als Amsterdam is dit wel een unieke situatie', zegt Boogers, die gespecialiseerd is in burgemeestersbenoemingen.

Dat commissaris van de Koning Johan Remkes opnieuw sollicitatiegesprekken gaat voeren met aspirant-burgemeesters, betekent vooral veel vertraging. 'Bestuurlijk gezien is het niet zo'n probleem. Dit is vooral voor Van Aartsen vervelend, want hij wil met pensioen', zegt Boogers.

Te weinig kandidaten

In een brief schreef de provincie dat 'volgens de vertrouwenscommissie het aantal geschikte kandidaten te beperkt' is. 'De vertrouwenscommissie heeft de voorkeur om meer benoembare kandidaten bij de procedure te betrekken (...)'. 'Daarom wordt de procedure voor de benoeming tijdelijk opnieuw opengesteld.'

Volgens Boogers is het onzin dat er niet genoeg geschikte kandidaten zijn. 'Uit de 29 kandidaten die zich hebben gemeld, zou een derde in de praktijk Amsterdam kunnen besturen', zegt hij. 'Het is eerder een kwestie van te gelijke profielen van de kandidaten. Amsterdam heeft een sterke voorkeur voor een linkse, vrouwelijke burgemeester. Die zijn dun bezaaid, want van oudsher leveren vooral bestuurderspartijen PvdA, VVD en CDA burgemeesters af', aldus Boogers.

Boven de partijen

De burgemeester moet in principe boven de partijen staan, maar 'in de praktijk is de partijpolitieke kleur wel een factor. Vooral in de langetermijnvisie kan een burgemeester verschil maken. Bovendien is hij of zij een boegbeeld voor de inwoners en visitekaartje voor mensen buiten de stad', zegt de hoogleraar.

'Je kunt er gif op innemen dat de partijtop van grote partijen nu een belronde doen', weet Boogers. 'Deze trage benoeming, die vooral achter gesloten deuren plaatsvindt, is wel een argument voor de gekozen burgemeester'.

Volgens Boogers stond een burgemeestersbenoeming zelden zo in de schijnwerpers als deze in Amsterdam. 'Dat heeft met meerdere factoren te maken. Allereerst was Eberhard van der Laan enorm geliefd. Daarnaast past het in een trend: burgemeesters worden belangrijker en daarom is er meer aandacht voor hun benoeming. Bovendien is in Amsterdam altijd wel een beetje discussie, en discussiemogelijkheden die sociale media nu bieden, zwengelen dat verder aan'.