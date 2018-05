Huurders De Key boos: woningcorporatie weigert reparatie voordeur

Milthon Boldewijn is er helemaal klaar met woonstichting de Key. In zijn containerwoning in Oost deed afgelopen winter de verwarming het niet en nu werken al een tijdje de sloten niet naar behoren. Milthon is bang voor inbrekers, maar die zorg wordt niet gedeeld door de woningcorporatie.

De Key wil niet opdraaien voor de kosten van een kapotte deur, want de bewoners hebben die zelf opengetrapt. Maar volgens Milthon hadden zij geen andere keuze: de kalkaanslag in het slot maakte dat de deur met geen mogelijkheid open kon.

Lees ook: Protest tegen De Key: 'Je hoort buren scheten laten'

De Key reageerde met een dreigement: als de deur nog een keer kapot zou gaan kunnen bewoners rekenen op financiële sancties. Maar de bewoners stellen dat juist de dupe zij de dupe zijn. 'Als ik behoefte heb om een fiets te stelen, dan zou je dat hier zo gewoon kunnen doen. Niemand die je stoort', zegt Milthon.

Kou

Volgens een andere bewoner laat de Key hun huurders al langer in de kou staan. 'Nu is het de deur, maar het was ook erg met het water. We hadden geen warm water, en tijdens de winter toen het -8 was, hadden we geen verwarming'.

Lees ook: De Key ziet onveilig gevoel studenten niet terug: 'Maar als het zo is, gaan we er iets aan doen'

De bewoners zijn met de Key in gesprek gegaan, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd. Een advocaat zal daarom nu namens de bewoners met de Key in gesprek gaan om extra onderhoud af te dwingen. Voor Boldewijn komt dit echter te laat, hij heeft na alle problemen besloten om te verhuizen.

De Key zegt niet in staat te zijn om een inhoudelijke reactie te geven.