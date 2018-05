Flinke rookontwikkeling bij brand in woning Nieuw-Sloten

In een appartement in de Kempenlaan is rond 19.00 uur brand ontstaan. Op beelden is te zien dat er flinke rookwolken kwamen uit de woning op twee hoog.

Mogelijk is de brand ontstaan in de keuken van het appartement. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur spoedig onder controle. Hoe de brand is ontstaan is, is niet duidelijk.

Naast de brandweer kwam ook de Dierenambulance op de brand af om een huisdier na te kijken. Hoe groot de schade aan het huis en de keuken is, zal nog moeten blijken.