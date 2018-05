De revanche van De Mos: 'Gevecht met Cruijff kon ik niet winnen'

In de finale van de Europa-Cup II wint hij met KV Mechelen van de club waar hij twee jaar daarvoor ontslagen is. Het is 11 mei 1988 als Aad de Mos zijn ultieme revanche op Ajax krijgt. Andere Tijden Sport maakte een aflevering over die roerige periode in het Nederlandse voetbal.

Aad de Mos begon als trainer van de A1 van Ajax, om vervolgens door te stomen naar het tweede elftal en enige tijd later naar het eerste. Niets leek een grote carrière van de Mos bij Ajax in de weg te staan, maar er was buiten Johan Cruijff gerekend.

Cruijff wilde hoofdtrainer worden

Johan Cruijff was in die periode net gestopt met voetballen en ambieerde de positie van de Mos als hoofdtrainer van Ajax. Ondanks een eerste plaats in de competitie wordt de Mos na een verloren duel tegen Haarlem aan de kant gezet. 'Achteraf is de hele groep de mening toegedaan geweest dat het met Aad niet verder kon', zegt Arie van Eijden, de vice-voorzitter van het Ajax van toen. 'We hebben toen besloten om afscheid van elkaar te nemen.'

'Cruijff heeft er natuurlijk altijd een handje van gehad om de zaak naar zijn hand te zetten', zegt Raymond Bouwman, regisseur van Andere Tijden Sport. Betrokken rond de voetbalrel heeft het programma gesproken voor zover zij nog in leven zijn. 'Het was een gevecht dat niemand kon winnen', vertelt De Mos over zijn strijd met Cruijff. 'Hij heeft nog nooit een veldslag verloren, laat staan een oorlog bij zijn eigen club.'

Beruchte middelvinger

Volgens Bouwman had De Mos het seizoen bij Ajax gewoon af kunnen maken, als Cruijff achter de schermen niet al betrokken was. De Mos besluit te vertrekken naar het Belgische KV Mechelen. Twee jaar later wint hij de beruchte Europese finale en is er de even beruchte middelvinger na het laatste fluitsignaal.

