'Kandidaten burgemeesterschap afgeschrikt door eerdere lekken en namen in media'

De namen die genoemd werden in de media en de eerdere lekken uit het stadhuis hebben potentiële kandidaten voor het burgemeesterschap waarschijnlijk afgeschrikt.

Dat zegt Lex van Drooge, die jarenlang raadslid voor het CDA was. Hij noemt het 'ongelooflijk droevig' dat de procedure vandaag opnieuw is opengesteld. 'Ik heb er nooit eerder over gehoord. Het is heel erg uitzonderlijk.'

'Eén naam heeft wel ongelooflijk rondgezoemd, van die zal het wel worden', vertelt Van Drooge. 'Kennelijk hebben mensen gedacht, als het zo zeker is, dan doe ik het niet. En mensen dachten misschien, als ik het wel zou willen, dan is de kans dat dat uitlekt heel groot. Wat blijft er in Amsterdam wel geheim? Altijd als er iets vertrouwelijk is, dan wordt er wel gelekt.'

Ongekend

Volgens politiek verslaggever Ronald Olsthoorn is het opnieuw openstellen van de vacature 'ongekend'. 'Er waren 29 sollicitanten, maar wat gelijk wel opviel is dat er van die 29 maar vier ervaring hadden in het openbaar bestuur. Dat is wat weinig. En veel groten namen hebben we de afgelopen tijd al horen zeggen dat ze niet gesolliciteerd hebben. Wouter Bos van de PvdA, Khadija Arib, ook van de Pvda, Jeanine Hennis van de VVD.'

Gemeenteraadsleden spraken eerder de wens uit voor een vrouwelijke burgemeester, mogelijk heeft dat mannen afgeschrikt. Olsthoorn: 'En dan heb je ook nog de kandidaten van rechtse partijen, die hadden ook misschien iets van, aan Amsterdam ga ik mijn vingers niet branden want de gemeenteraad is nog altijd in de meerderheid links in Amsterdam.'

Wie heeft er niet gesolliciteerd?

Boris van der Ham, oud-Kamerlid voor D66, was ook verrast door het nieuws van vandaag. 'Dat hoor je niet vaak, zeker voor zo'n stad als Amsterdam. Je gaat meteen denken, wie heeft er niet gesolliciteerd van wie de vertrouwenscommissie wel dacht dat hij of zij zou solliciteren?'

Hij sprak zich eerder uit voor een gekozen burgemeester, maar dat is niet gelukt. 'Mensen dachten misschien dat het nu al een gelopen race was. Het enige goede aan wat er vandaag is gebeurd, is dat dat ontkracht wordt.'

Is genoemd worden schadelijk?

De oud-D66'er vindt dat er te weinig openheid is. 'Ik vindt dat iedereen die solliciteert dat zou moeten zeggen. Dat dat schadelijk is, is echt onzin. Annemarie Jorritsma is toch ook niet van haar voetstuk gevallen? We hebben die geheimhouding elkaar een beetje aangepraat, het is juist heel eervol om te solliciteren en je nek uit te steken. Ik herinner er maar even aan, Eberhard van der Laan zei ook vooraf dat hij zou solliciteren. We doen de Olympische Spelen toch ook niet in het geheim omdat we vrezen tweede te worden?'

Van Drooge vindt het echter wel kwalijk dat er al namen genoemd zijn. 'Het is niet erg verheffend. De procedure moet in rust en stilte gebeuren. Als je denkt dat het meneer Y of meneer X wordt en je weet dat het afbreukrisico groot is, dan ga je niet snel solliciteren.'