Ajax kijkt naar de toekomst en legt drie jeugdspelers vast

Na alle perikelen rond de contracten van de A-selectie, was er vandaag eindelijk wat goed nieuws te melden voor Ajax. De club heeft drie jeugdspelers voor langere tijd aan zich weten te binden. Het gaat om Neraysho Kasanwirjo, Enric Llansana Beuse en Sontje Hansen.

De drie talenten hebben allemaal een contract getekend tot medio 2021. Kasanwirjo is een multifunctionele verdediger die dit seizoen vooral in Ajax onder 16 speelt. Beuse is een controlerende middenvelder en Hansen een buitenspeler, zij spelen beiden in Ajax onder 17. Alle drie de spelers zijn ook jeugdinternational voor Nederland.

Voor Hansen was het vandaag een extra mooie dag. Niet alleen was daar zijn allereerste Ajax-contract, hij werd ook nog eens 16 jaar oud.