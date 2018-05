'Mensen die knopen hadden geteld gaan niet alsnog solliciteren'

Het rijtje met geschikte kandidaten gaat waarschijnlijk niet langer worden nu de vacature voor het burgemeesterschap opnieuw is opengesteld.

Dat zegt journalist Martijn de Greve. 'Deze maatregel die nu genomen wordt, gaat geen enkel effect hebben. Alle mensen die hadden willen solliciteren en hun knopen hebben geteld van dat doe ik toch niet, gaan niet door deze manoeuvre alsnog denken, ik ga het doen.'

Lees ook: Vacature burgemeester opnieuw open: te weinig geschikte kandidaten

'Topfavoriet die het waarschijnlijk gaat worden'

De naam van Femke Halsema gaat al maanden rond. De Greve: 'Er ligt een topfavoriet die het hoogstwaarschijnlijk gaat worden. De vraag is, wil je tegenover die topfavoriet ook kandidaat zijn met de wetenschap dat de kans dat het uitlekt wel heel groot wordt. Want dat is het probleem hier.'

Dat vindt ook journalist Jaap Jansen. 'Alle fracties uit de gemeenteraad zitten in de vertrouwenscommissie. Dus er kan best wel iets uitlekken. Ik kan me voorstellen dat als je oud-minister of oud-partijleider bent, dat je denkt dat als het uitlekt en je het niet wordt, dat je schade hebt geleden.'

Lees ook: 'Kandidaten burgemeesterschap afgeschrikt door eerdere lekken en namen in media'

In een eerder interview heeft Halsema aangegeven over een sollicitatie te piekeren. De Greve: 'En dan is het de vraag, wil je daar tegenover staan, wetende dat de kans heel klein is?'