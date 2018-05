De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in een wasserette in de Kinkerstraat.

Dat gebeurde rond 21.15 uur. De brand was ontstaan door broei in een wasdroger. De brandweer heeft het vuur geblust. Tijdens de bluswerkzaamheden sloten agenten de straat af.

Bij de brand is niemand gewond geraakt.