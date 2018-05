Iedereen welkom bij Paradiso-feest voor Djordy Latumahina

Geen herdenking of toespraken maar vooral een mooi feestje waar iedereen welkom is. Vanavond organiseren de vrienden van de in 2016 doodgeschoten Djordy Latumahina een eerbetoon in Paradiso.

LOVELOVELOVE is een initiatief vanuit Djordy's vriendengroep in samenwerking met Paradiso. Tot de line-up behoren onder anderen The Partysquad, Mr. Wix en Tjoller Inc., waar Djordy zelf onderdeel van uitmaakte

Fonds voor vriendin en dochter

De organisatie laat weten dat er nog kaarten beschikbaar zijn en benadrukt dat mensen die Djordy niet persoonlijk hebben gekend ook welkom zijn. Met de kaartverkoop wordt geld ingezameld voor een speciaal fonds voor de vriendin en dochter van Djordy.

'Na alle commotie rondom dit trieste gebeuren is het nu tijd om Djordy zijn leven te vieren en wel met de community die hij zelf gevormd heeft. LOVELOVELOVE draait om de Love voor muziek, Love voor het Amsterdamse nachtleven en Love voor Djordy', aldus de organisatie.

Aangezien voor crimineel

Latumahina werd op 8 oktober 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en dochtertje neergeschoten in de parkeergarage onder zijn huis in Nieuw-West. De onschuldige Djordy werd aangezien voor een crimineel die in dezelfde auto reed en in hetzelfde complex woonde. Vorige week legde de rechtbank celstraffen op tot dertig jaar.

