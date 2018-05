Man neergestoken bij overval op snackbar

In een snackbar aan de Kruislaan in de Watergraafsmeer is vannacht een man neergestoken. Volgens getuigen gebeurde dat tijdens een overval.

Even voor half drie kwam er bij de politie een melding binnen van een overval en steekpartij in snackbar Lago. Toen de hulpdiensten (waaronder een traumateam) arriveerden, vertelden getuigen dat even eerder twee in het zwart geklede mannen de cafetaria hadden overvallen. Zij zijn vermoedelijk te voet gevlucht.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, de politie laat weten dat de man nog aanspreekbaar was.