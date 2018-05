Medewerker snackbar neergestoken door overvallers

In een snackbar aan de Kruislaan in de Watergraafsmeer is vannacht een medewerker neergestoken door overvallers.

Beelden: Martin Damen

Even voor half drie kwam er bij de politie een melding binnen van een overval en steekpartij in snackbar Lago. Toen de hulpdiensten (waaronder een traumateam) arriveerden, bleek dat even eerder twee in het zwart geklede mannen de cafetaria hadden overvallen. Op een gegeven moment is door een van hen de man achter de kassa neergestoken.

De gewonde medewerker was nog aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De daders zijn nog spoorloos. Zij sloegen te voet op de vlucht.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets van de overval hebben gezien.