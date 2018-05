Alle wethouders van nieuwe college bekend: meer vrouwen dan mannen

GroenLinks heeft - als laatste onderhandelde partij - zijn wethouderskandidaten voor het nieuwe college bekendgemaakt. Dat betekent dat alle namen nu bekend zijn.

Tegenover Het Parool verklapt fractievoorzitter Rutger Groot Wassink zijn wethouders. Het zijn er drie en een daarvan is hij zelf. De andere twee GroenLinks-wethouders zijn Marieke van Doorninck en Touria Meliani.

Van Doorninck is een bekend gezicht in de Stopera. Zij was tot 2014 raadslid en fractievoorzitter. Toen Groot Wassink het stokje overnam, ging zij aan de slag bij Oxfam Novib en het Steunpunt Vluchtelingen. Het Parool meldt dat Van Doorninck de 'topzware' portefeuille ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie krijgt.

College compleet

Meliani is daarentegen een nieuw gezicht. Nooit eerder vervulde zij een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder. Amsterdammers kunnen haar wel kennen als directeur van cultureel centrum Tolhuistuin aan het IJ. Meliani zal als wethouder zich bemoeien met kunst en cultuur, personeel van de gemeentelijke organisatie, ict en monumenten.

Eerder werd al bekend dat de PvdA fractievoorzitter Marjolein Moorman en partijprominent Sharon Dijksma als wethouders naar voren schuift. D66 kiest twee wethouders die ook de afgelopen vier jaar de stad bestuurden: Udo Kock en Simone Kukenheim. De SP houdt nog maar een wethouder over en dat wordt partijleider Laurens Ivens, die ook al afgelopen periode wethouder was.

Meer vrouwen

De ploeg bestaat uit drie mannen en vijf vrouwen. Vier jaar geleden werden er maar twee vrouwelijke wethouders gepresenteerd. De nieuwe wethouders kunnen snel aan de slag, want het coalitieakkoord is bijna af.

Abdeluheb Choho (D66), Arjen Vliegenthart (SP) en de huidige wethouders van de VVD moeten op korte termijn hun werkkamers leegemaken. Wethouder en loco-burgemeester Eric van der Burg twitterde zaterdagochtend vroeg al een soort afscheidsberichtje. Hij zal de komende vier jaar de VVD leiden in de oppositie.