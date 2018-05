PSV'er maakt droomtransfer naar Amsterdam: 'Ajax speelt ieder jaar om de prijzen'

De Ajax Vrouwen hebben een opvallende nieuwe speler. Aanvaller Vanity Lewerissa speelt nu nog voor PSV, maar volgend seizoen in Amsterdam.

De 27-jarige aanvaller is ontzettend blij. 'Ik ben super trots natuurlijk. Mijn familie en ik zijn van jongs af aan fan van Ajax. Ik ging vroeger heel vaak met mijn vader naar wedstrijden. Dan is het extra mooi om volgend seizoen in het Ajax-shirt te spelen', zegt ze op de website van Ajax.

Haar keuze is ook vanuit een sportief oogpunt. 'Ajax speelt ieder jaar om de prijzen, dat was bij PSV niet altijd het geval. Hopelijk wordt Ajax dit seizoen kampioen, zodat ze uitzicht hebben op de Champions League', aldus Lewerissa.

Dubbel in zicht

De in Maastricht geboren Lewerissa geldt als een van de beste aanvallers van Nederland. Ze speelde al tien interlands voor Oranje en maakte onderdeel uit van de selectie die vorig jaar Europees Kampioen werd.

De Ajax Vrouwen wonnen gisteren met 3-0 van sc Heerenveen en liggen op koers om de titel in de Eredivisie te prolongeren. Op 2 juni speelt de ploeg ook nog de finale van de KNVB Beker. PSV is dan de tegenstander.