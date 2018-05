Youp van 't Hek: 'Blijf van Anne Franks pubergeheimen af'

De onthulling van twee nieuwe pagina's uit het dagboek van Anne Frank zijn wereldnieuws, maar er is ook kritiek. Onder anderen van columnist Youp van 't Hek.

De cabaretier haalt vandaag in zijn column in NRC Handelsblad uit naar het 'zootje wetenschappelijk geteisem' die de bladzijden openbaar hebben gemaakt. Afgelopen dinsdag onthulden de Anne Frank Stichting de inhoud van twee pagina's die afgeplakt waren met bruin papier. Op een daarvan stonden schunnige moppen, op de ander schreef ze over seksuele voorlichting.

'Waar halen deze keurige paparazzi het recht vandaan om de pubergeheimen van een vermoord meisje te publiceren? Dat wilde ze toch niet? Blijf er dan af, gajes', schrijft Van 't Hek.

Schaamte

Hij is niet de enige die kritisch is. Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, voelde plaatsvervangende schaamte. 'Deze pagina’s 78 en 79 van haar dagboek had ze niet voor niets zorgvuldig dichtgeplakt. Misschien schaamde ze zich voor de inhoud, in ieder geval wilde ze dat niemand anders ze in de bedompte ruimte van het achterhuis zou lezen, anders had ze deze maatregel niet genomen', zei ze gisteren in NRC Handelsblad.

Voorstanders van de publicatie wijzen op het 'historische belang' van de teksten. Daarnaast zou het nog maar de vraag zijn of Anne wel zelf de pagina's heeft afgeplakt.