Leidseplein alsnog aangepast voor blinden en slechtzienden

De gemeente gaat alsnog aanpassingen doen aan het Leidseplein. Zo moeten blinden en slechtzienden toch veilig de taxistandplaats kunnen bereiken.

De verbouwing van het Leidseplein duurde jaren en koste 60 miljoen euro. Toen het af was, bleek de inrichting niet vriendelijk voor blinden en slechtzienden. Zo is de nieuwe taxistandplaats niet goed te bereiken via blindengeleidestroken, terwijl visueel gehandicapten regelmatig gebruik moeten maken van een taxi.

Lees ook: Blinden voeren actie: 'Voor u het weet heeft u mijn stok tussen uw benen'

D66 trok er in de gemeenteraad over aan de bel en gisteren liet waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen weten dat de markering bij de taxistandplaats er alsnog zal komen. Ook zullen fietspaden rond het Leidseplein rood gemarkeerd worden. Dat is nu nog niet zo omdat de ontwerpers een 'parkachtige uitstraling' wilden. Toch is het voor slechtzienden handig als het verschil tussen het voetgangers- en fietspad duidelijk is.