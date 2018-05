Onderzoek naar slavernijverleden en vooroordelen in lesmateriaal

Het stadsbestuur laat onderzoek doen naar lesmateriaal dat gebruikt wordt op Amsterdamse scholen. Aanleiding is een discriminerende leesmethode voor kinderen op de basisschool.

Vorig jaar bleek dat verschillende basisscholen al jarenlang een leesmethode hanteren waarbij de '-ng'-klank geïllustreerd wordt door een stigmatiserend Chinees figuurtje. Met de tekst 'Shing, shang, shong speelt ping-pong in Hong Kong' en door spleetogen te maken met hun vingers, kregen kinderen via deze methode de klank onder de knie.

Een vader van Chinese komaf trok op Facebook aan de bel. GroenLinks besloot vragen te stellen aan het college. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liet gisteren in antwoord daarop weten dat de gemeente nu onderzoek laat doen naar lesmateriaal op scholen. 'In een diverse stad als Amsterdam vindt het college het belangrijk dat het Amsterdamse onderwijs uitgaat van moderne, pluriforme perspectieven in het onderwijscurriculum, waarmee recht wordt gedaan aan een bredere blik op de geschiedenis en huidige inzichten', schrijft hij aan de gemeenteraad.

Slavernijverleden

Het onderzoek inventariseert hoe er les gegeven wordt over het slavernijverleden en of er gebruik gemaakt wordt van vooroordelen of stigma's. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente in gesprek met de ontwikkelaars van lesmateriaal. Waarschijnlijk is het onderzoek eind dit jaar afgerond.

Overigens merkt Van Aartsen ook op dat de stigmatiserende leesmethode met het Chinese figuurtje niet gebruikt is in de klas.