Toch geen belasting op 'getto-uitkering'

De circa 300 Nederlanders die een 'getto-uitkering' ontvangen van de Duitse overheid, hoeven hier geen belasting op te betalen.

Dat maakte staatssecretaris Menno Snel (Financiën) gisteren bekend. De uitkering is bedoeld als wiedergutmachung voor dwangarbeid in joodse getto's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gemiddeld krijgen de ontvangers zo'n 150 euro per maand. De Belastingdienst telde de uitkering in eerste instantie op in het verzamelinkomen van de ontvangers.

Hierop ontstond kritiek. Daarom besloot Snel dat er op geen enkele wijze belasting betaald zal worden op de uitkering. De ontvangers krijgen bovendien met terugwerkende kracht de al betaalde belasting terug. 'Ik hoop dat hiermee nu een einde komt aan een periode waarin mogelijk gevoelens van onrechtvaardigheid zijn ervaren', aldus Snel.

De ongeveer 300 ontvangers van de uitkering moesten meestal als kind dwangarbeid verrichten. In 2014 erkende Duitsland heel Amsterdam als getto. Zodoende kwamen veel joden die tijdens de oorlog in de stad woonden of werkten in aanmerking voor de uitkering.