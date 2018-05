Alle broedende gierzwaluwen in kaart gebracht

De gierzwaluwen zijn terug in de stad. Na een reis van 8000 kilometer uit Afrika, komen de vogels in Amsterdamse dakgoten en muurspleten hun ei uitbroeden.

De gierzwaluwen houden enorm van oude huizen, bijvoorbeeld die langs de grachten. De nesten van deze stadsvogels zitten onder dakpannen, in dakgoten, muurspleten of hijsbalken. De vogel en zijn nest zijn allebei beschermd en mogen niet weggehaald worden.

De gemeente was benieuwd hoeveel gierzwaluwen in de lente komen broeden in de stad en waar zij dit doen. Daarom werd er jarenlang onderzoek gedaan naar de vogels en hun nest. Er zijn 2600 broedparen gesignaleerd en in kaart gebracht. Op de website van de gemeente is te zien waar de nesten zijn.