'Na jaren leegstand binnenkort weer restaurant aan oostoever Sloterplas'

Na jaren van leegstand gaat het restaurant aan de oostoever van de Sloterplas binnenkort waarschijnlijk weer open.

Vroeger zat Café Oostoever in het pand. Toen het gebouw in april 2015 de deuren sloot voor een verbouwing, bleef het tot iedereens verbazing jarenlang gesloten. Meerdere partijen kondigden sindsdien aan een nieuw restaurant te willen beginnen in het pand, maar geen van hen kreeg een vergunning. Restaurant Suada deed bijvoorbeeld een aanvraag in 2016, maar werd door de politie gelinkt aan drugshandel en witwassen.

'Geen connectie met vorige uitbater'

De nieuwe uitbater benadrukt met klem dat hij en zijn vennoten niks te maken hebben met de eerdere schandalen waar het restaurant aan werd gekoppeld. 'Wij kennen de vorige uitbaters niet en zijn er gewoon volledig blanco ingestapt. We willen op deze plek gewoon een mooi restaurant beginnen.'

Vergunningen

Het nieuwe restaurant krijgt de naam Soultable en richt zich op de mediterraanse keuken. Naast de tientallen zitplekken binnen krijgt het restaurant ook een groot buitenterras. Een van de eigenaren laat aan AT5 weten dat zij wachten op de juiste vergunningen. 'We hebben de aanvraag acht weken geleden ingediend en hopen over ongeveer vier weken gasten te kunnen ontvangen.' De gemeente laat aan AT5 weten dat er een vergunningaanvraag loopt, maar kan nog niks zeggen over de beoordeling daarvan.

In februari 2018 leek het even alsof het Turkse steakhouse Haci in het pand zou komen, maar dat bleek na een paar dagen al niet het geval.