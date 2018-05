FvD hoopt op burgemeester 'met branie, die buiten de regeltjes om wil denken'

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Amsterdam, hoopt op een burgemeester met branie en originaliteit. Dat zegt Nanninga in AT5's Park Politiek.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester opnieuw geopend is, omdat in de eerste ronde zich niet voldoende serieuze kandidaten hebben gemeld. Nanninga, lid van de vertrouwenscommissie, wilde er helemaal niets over kwijt. 'Het woord vertrouwenscommissie zegt het al, en het is misschien heel flauw, maar ik ga er gewoon niks over zeggen. Het is echt de bedoeling dat we daar niet over spreken, ik spreek er zelfs thuis met mijn gezin niet over, dus ik ga het zeker niet hier op televisie voor heel Amsterdam er iets over zeggen.'

Ze wilde wel iets zeggen over het type burgemeester dat haar voorkeur heeft. 'Dat Amsterdamse branie-achtige. Iemand die eens buiten de regeltjes om wil denken, een soort originaliteit, een soort vonkje. Dat zou ik leuk vinden.'

Regentesk

En dat is iets wat Nanninga juist mist bij de huidige waarnemend burgemeester. 'Ik vind mijnheer Van Aartsen niet een heel sprankelend, vonkend type, als ik heel eerlijk ben. Ik vind hem altijd een voorbeeld van een politicus oude stijl, die met meel in de mond praat, die wollig spreekt, die eromheen draait. Beetje regentesk arrogant ook.'

Ze hoopt dan ook op een ander soort bestuurder. 'Liever iemand waar ik het inhoudelijk misschien minder mee eens ben maar die in ieder geval ballen heeft en zijn of haar rug recht houdt, dan zo'n ouderwetse regent.'

